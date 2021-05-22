Прокуратура намерена проверить клип рэп-исполнителя Моргенштерна на оскорбление чувств верующих

Видеозапись, как следует из ответа ведомства, уже направили на экспертизу.

Пока правовую оценку композиции «Новая волна», которую Моргенштерн исполнил вместе с DJ Smash, в прокуратуре давать не готовы, передает агентство ТАСС со ссылкой на документ, который был направлен депутату Госдумы Сергею Гаврилову. Как отмечается, результаты проверки будут представлены не ранее 4 квартала этого года. Сам парламентарий направлял обращение еще в начале апреля – тогда, правда, Гаврилов указывал на возможное наличие в клипе «Новая волна» признаков экстремизма и просил Роскомнадзор заблокировать к нему доступ. Сама композиция Моргенштерна и DJ Smash была опубликована примерно в то же время, в YouTube она набрала уже почти 23 млн просмотров. В видеоролике Моргенштерн появляется в одежде папы Римского в окружении девушек, одетых как монахини. Перед началом клипа указывается, что он сделан в развлекательных целях и не имеет намерений оскорбить чувства верующих.

Это не первое разбирательство, связанное с творчеством Моргенштерна. Накануне в суд поступило административное дело, в рамках которого рэп-исполнителя обвиняют в пропаганде наркотиков в своих клипах.