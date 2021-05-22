Специальный правовой режим для мигрантов появится в России

«Контролируемое пребывание» введут для тех иностранцев, которые не имеют права находиться на российской территории, но вынуждены остаться из-за сложившихся обстоятельств. Это может быть, к примеру, карантин из-за коронавируса, рассказали в МВД агентству ТАСС. При этом в отношении таких мигрантов могут ввести ряд ограничений. По данным ведомства, более 1,5 млн. иностранных граждан не выехали из России после окончания срока пребывания в стране с марта прошлого года, когда началась пандемия коронавируса. Впоследствии удалось урегулировать правовой статус около 400 тыс. человек.