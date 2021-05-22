Запрет на участие в выборах людей, связанных с организациями, признанными экстремистскими, планируют ужесточить

Согласно поправкам, которые внесли ко второму чтению соответствующего законопроекта представители «Единой России», депутат Павел Крашенинниковым и сенатор Андрей Клишас, тем, кого признают причастным к деятельности экстремистских или террористических структур, хотят запретить участвовать в выборах любого уровня, а причастностью может считаться даже поддержка в интернете.

Юрист ФБК (признан российскими властями иноагентом) Вячеслав Гимади убежден, что законопроект и предложенные поправки к нему не могут быть приняты в соответствии с Конституцией.

В прессе тем временем уже окрестили документ «законом против соратников Алексея Навального», поскольку многие усматривают в нем намерение всеми силами пресечь попытки оппозиционеров попасть на выборы в Госдуму.

