Число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии, согласно официальной статистике, вплотную подошло к 5 млн

Только за минувшие сутки, по данным оперативного штаба, зафиксировано чуть более 8,7 тысяч новых случаев. По-прежнему больше всего заболевших в столице – более 2,6 тысяч. Скончались за сутки 386 заразившихся, на три меньше, чем днем ранее. Всего в России от инфекции умерли чуть более 118 тысяч человек.

