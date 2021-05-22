Правительство утвердило порядок оказания помощи больным детям через фонд «Круг добра»

Эта организация должна помогать в случае с редкими и тяжёлыми заболеваниями.

В правительстве России анонсировали документ, согласно которому через фонд «Круг добра» средства могут направляться на оплату уникальных и ресурсоёмких способов лечения с доказанной эффективностью. Например, клеточной терапии или методов генной инженерии. В сообщении кабинета министров сказано, что этот документ будет опубликован. Когда именно – не уточняется. О каких суммах и сроках идёт речь, также пока сказать нельзя.

В публикации отмечено, что в случае необходимости тяжелобольные дети будут получать лекарства и медицинские изделия, не зарегистрированные в России, но одобренные регулирующими органами Евросоюза или Соединённых Штатов. Еще этот документ будет допускать оплату лечения за рубежом, а также расходы на транспорт и проживание на этот период.

Фонд «Круг добра» появился в январе этого года по распоряжению президента. Эта организация должна будет оплачивать лечение детей с тяжёлыми жизнеугрожающими, в том числе редкими заболеваниями. Всего в списке десять болезней, среди них, например, спинальная мышечная атрофия, нейробластома и муковисцидоз.

В начале этой недели в Министерстве здравоохранения объявили, что создание фонда «Круг Добра» почти закончено, и не хватает только постановления от правительства, которое бы объясняло, как эта организация должна работать.