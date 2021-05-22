Великобритания установила рекорд по выработке «чистой» энергии

В этом помог сильный ветер, пишет газета The Guardian. Накануне ветряные электростанции в стране произвели почти две трети всей энергии. Предыдущий рекорд был установлен почти год назад после ураганов «Эллен» и «Фрэнсис». В целом в мае ветряные электростанции королевства обеспечили почти пятую часть от общего количества электроэнергии страны. Это выше, чем средние результаты по месяцу.