Великобритания установила рекорд по выработке «чистой» энергии

В этом помог сильный ветер, пишет газета The Guardian. Накануне ветряные электростанции в стране произвели почти две трети всей энергии. Предыдущий рекорд был установлен почти год назад после ураганов «Эллен» и «Фрэнсис». В целом в мае ветряные электростанции королевства обеспечили почти пятую часть от общего количества электроэнергии страны. Это выше, чем средние результаты по месяцу.
2021-05-22T10:32:54+03:00
2021-05-22T10:40:27+03:00
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10:32, 22 мая 2021
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