Российское посольство в Колумбии отвергает обвинения в причастности Москвы к кибератакам

Ранее хакеры на несколько часов заблокировали сайты колумбийского парламента и армии. В министерстве обороны республики тогда утверждали, что обнаружили в социальных сетях информацию о многочисленных атаках и призывы к ним, которые шли из России, пишет местная газета El Tiempo. В Колумбии с конца апреля не стихают массовые протесты. Десятки тысяч человек выступают против налоговой реформы. В ходе столкновений с силами безопасности есть погибшие и раненые.
2021-05-22T10:32:27+03:00
2021-05-22T10:40:48+03:00
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10:32, 22 мая 2021
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