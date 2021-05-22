Российское посольство в Колумбии отвергает обвинения в причастности Москвы к кибератакам

Ранее хакеры на несколько часов заблокировали сайты колумбийского парламента и армии. В министерстве обороны республики тогда утверждали, что обнаружили в социальных сетях информацию о многочисленных атаках и призывы к ним, которые шли из России, пишет местная газета El Tiempo. В Колумбии с конца апреля не стихают массовые протесты. Десятки тысяч человек выступают против налоговой реформы. В ходе столкновений с силами безопасности есть погибшие и раненые.