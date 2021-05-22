Неизвестный с ножом напал на прохожих в Амстердаме

Он одного человека и ранил четырех, передает интернет-издание Dutch News. Полиция заблокировало движение транспорта в районе, где произошли нападения. Задержан подозреваемый. Следствие пока не считает, что мотив нападений связан с терроризмом. Рассматриваются все возможные варианты.
2021-05-22T10:31:59+03:00
2021-05-22T10:31:59+03:00
https://echo.msk.ru/news/2842176-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:31, 22 мая 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Расстрел в Казани обнажил проблемы путинской России На улицах советских городов было спокойно, а в школах не требовалась специализированная охрана. Еще в конце 1980-х годов в моей школе была только вахтерша, а дежурство на входе вели старшеклассники, которые проверяли наличие сменной обуви. И никаких серьезных инцидентов я не припоминаю…