Неизвестный с ножом напал на прохожих в Амстердаме

Он одного человека и ранил четырех, передает интернет-издание Dutch News. Полиция заблокировало движение транспорта в районе, где произошли нападения. Задержан подозреваемый. Следствие пока не считает, что мотив нападений связан с терроризмом. Рассматриваются все возможные варианты.