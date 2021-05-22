Прокуратура Москвы начала проверку видеоклипа рэп-музыканта Morgenshtern «Новая волна»

Экспертиза должна установить, имеется ли там оскорбление чувств верующих, говорится в письме ведомства в ответ на обращение главы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергея Гаврилова. Тем временем в Зюзинский суд Москвы поступило административное дело о пропаганде наркотических средств в двух песнях Morgenshtern. Адвокат артиста, как пишет газета РБК, утверждает, что протокол не содержит непосредственных доказательств вины музыканта.