Профсоюз учителей попросил «Единую Россию» не нагружать педагогов внутрипартийным голосованием

В обращении организации «Учитель» говорится, что на работников школ обычно давят аккуратно: не угрожают увольнением, но взывают к совести, пишет газета «КоммерсантЪ». Члены профсоюза просят, чтобы руководство партии предупредило региональные отделения о недопустимости давления. В «ЕР» в свою очередь обещают «жесткую» реакцию на факты принуждения к голосованию. Эксперты предполагают, что административная мобилизация бюджетников на первичные выборы кандидатов в депутаты, скорее всего, действительно имеет место, но по-разному оценивают ее последствия для власти. Предварительное голосование пройдет на следующей неделе.
2021-05-22T10:31:14+03:00
2021-05-22T10:42:10+03:00
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10:31, 22 мая 2021
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Расстрел в Казани обнажил проблемы путинской России На улицах советских городов было спокойно, а в школах не требовалась специализированная охрана. Еще в конце 1980-х годов в моей школе была только вахтерша, а дежурство на входе вели старшеклассники, которые проверяли наличие сменной обуви. И никаких серьезных инцидентов я не припоминаю…