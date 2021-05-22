Профсоюз учителей попросил «Единую Россию» не нагружать педагогов внутрипартийным голосованием

В обращении организации «Учитель» говорится, что на работников школ обычно давят аккуратно: не угрожают увольнением, но взывают к совести, пишет газета «КоммерсантЪ». Члены профсоюза просят, чтобы руководство партии предупредило региональные отделения о недопустимости давления. В «ЕР» в свою очередь обещают «жесткую» реакцию на факты принуждения к голосованию. Эксперты предполагают, что административная мобилизация бюджетников на первичные выборы кандидатов в депутаты, скорее всего, действительно имеет место, но по-разному оценивают ее последствия для власти. Предварительное голосование пройдет на следующей неделе.