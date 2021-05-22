Российское правительство утвердило порядок помощи детям за счет средств фонда «Круг добра»

Они могут направляться на оплату уникальных и ресурсоемких способов лечения с доказанной эффективностью. При необходимости тяжелобольные дети смогут получить лекарства или медицинские изделия, которые не зарегистрированы в России, но одобрены регулирующими органами Евросоюза или США. Фонд «Круг добра» был создан в январе указом президента Владимира Путина. Средства в его бюджет направляют за счет повышения налог на доходы граждан, которые получают более 5 млн. рублей в год.