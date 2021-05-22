Российское правительство утвердило порядок помощи детям за счет средств фонда «Круг добра»

Они могут направляться на оплату уникальных и ресурсоемких способов лечения с доказанной эффективностью. При необходимости тяжелобольные дети смогут получить лекарства или медицинские изделия, которые не зарегистрированы в России, но одобрены регулирующими органами Евросоюза или США. Фонд «Круг добра» был создан в январе указом президента Владимира Путина. Средства в его бюджет направляют за счет повышения налог на доходы граждан, которые получают более 5 млн. рублей в год.
2021-05-22T10:30:53+03:00
2021-05-22T10:43:10+03:00
https://echo.msk.ru/news/2842170-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3460240.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:30, 22 мая 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Расстрел в Казани обнажил проблемы путинской России На улицах советских городов было спокойно, а в школах не требовалась специализированная охрана. Еще в конце 1980-х годов в моей школе была только вахтерша, а дежурство на входе вели старшеклассники, которые проверяли наличие сменной обуви. И никаких серьезных инцидентов я не припоминаю…