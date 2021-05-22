Концерт, посвященный столетию со дня рождения академика Сахарова, прошел в Сахаровском центре в Москве

Концерт, посвященный столетию со дня рождения академика и диссидента Андрея Сахарова, прошел в Сахаровском центре* в Москве.

Музыкант и актер Алексей Кортнев, выступивший на мероприятии, считает, что общественная деятельность Андрея Сахарова имела очень большое значение для постсоветской России. Такое мнение Алексей Кортнев высказал в интервью «Эху Москвы». Алексей Кортнев назвал Сахарова одним из творцов своей свободы, как личной, так и общественной.

* — организация признана российскими властями иностранным агентом