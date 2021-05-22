Более 130 человек, по данным МЧС, эвакуированы из-за паводков в Красноярском крае

В двух районах региона объявлен режим ЧС. На затопленной территории оказались более 50 жилых домов. Спасатели помогают тем жителям, кто оказался отрезанным от инфраструктуры. Людей перевозят в больницы и магазины, тем кто отказался от эвакуации подвозят продукты, заверили в ведомстве. В соседней Хакасии накануне из-за паводка ввели режим ЧС. Также объявлено о таком режиме в двух районах Тувы.