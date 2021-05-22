Более 130 человек, по данным МЧС, эвакуированы из-за паводков в Красноярском крае

В двух районах региона объявлен режим ЧС. На затопленной территории оказались более 50 жилых домов. Спасатели помогают тем жителям, кто оказался отрезанным от инфраструктуры. Людей перевозят в больницы и магазины, тем кто отказался от эвакуации подвозят продукты, заверили в ведомстве. В соседней Хакасии накануне из-за паводка ввели режим ЧС. Также объявлено о таком режиме в двух районах Тувы.
2021-05-22T10:06:56+03:00
2021-05-22T10:06:56+03:00
https://echo.msk.ru/news/2842166-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:06, 22 мая 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Расстрел в Казани обнажил проблемы путинской России На улицах советских городов было спокойно, а в школах не требовалась специализированная охрана. Еще в конце 1980-х годов в моей школе была только вахтерша, а дежурство на входе вели старшеклассники, которые проверяли наличие сменной обуви. И никаких серьезных инцидентов я не припоминаю…