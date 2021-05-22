В ВОЗ считают, что реальная смертность от коронавируса по миру может быть в разы выше, чем официальная

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что реальная смертность от коронавируса по миру может быть в разы выше, чем официальная.

Поскольку фактическое количество умерших в два-три раза может превышать официальные данные, этот показатель может быть пересмотрен. Об этом объявила помощник руководителя Всемирной организации здравоохранения по вопросам данных и аналитики Самира Асма. По её оценке, реальная смертность может составлять не три миллиона четыреста тысяч, как указано сейчас, а от шести до восьми миллионов человек. Специалист добавила, что ВОЗ ставит перед собой задачу разработать единые стандарты оценки летальных исходов, и в этих целях организация сейчас работает с разными странами.

Официальный показатель смертности, как отмечает газета «Коммерсант», и раньше называли в организации весьма условным. По действующим сейчас временным рекомендациям ВОЗ предлагается считать умершими от коронавируса всех, для кого нет другой очевидной причины смерти.

По данным оперативного штаба всего по России от коронавируса скончалось более 117-ти тысяч человек. В эту статистику входят только те люди, у которых эта инфекция стала основной причиной смерти.