С начала пандемии коронавируса в мире появилось девять новых миллиардеров

Их доходы выросли за счет роста прибыли фармацевтических компаний, в том числе производителей вакцин, рассказали представители организации Oxfam, которая занимается решением проблем с бедностью в мире. Больше всего, по подсчетам участников объединения, заработали главы компаний Moderna и BioNTech. Общее же девяти миллиардеров оценивается более чем в $19 млрд. По данным активистов, этого бы хватило на вакцинацию населения стран с низким уровнем дохода.
2021-05-22T10:04:12+03:00
2021-05-22T10:11:39+03:00
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10:04, 22 мая 2021
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