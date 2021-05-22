С начала пандемии коронавируса в мире появилось девять новых миллиардеров

Их доходы выросли за счет роста прибыли фармацевтических компаний, в том числе производителей вакцин, рассказали представители организации Oxfam, которая занимается решением проблем с бедностью в мире. Больше всего, по подсчетам участников объединения, заработали главы компаний Moderna и BioNTech. Общее же девяти миллиардеров оценивается более чем в $19 млрд. По данным активистов, этого бы хватило на вакцинацию населения стран с низким уровнем дохода.