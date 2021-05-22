Съезд муниципальных депутатов, который сегодня должен пройти в Великом Новгороде, оказался под угрозой срыва из-за новых коронавирусных ограничений.

На заседаниях, мероприятиях, совещаниях и подобных встречах не может присутствовать более 30 человек, говорится в постановлении, вступившем в силу за пару дней до съезда. Организаторы мероприятия уже расценили это решение как попытку сорвать встречу. Однако отменять Земский съезд они все равно не планируют.

Столичный муниципальный депутат Юлия Галямина рассказала, что они уже подали в суд на указ губернатора, а также отправили всем руководителям силовых структур обращение с предостережением от превышения должностных полномочий.

Организаторы также отмечают, что в регионе ситуацию с распространением коронавируса нельзя назвать критичной. Так, в последние дни суточный прирост заболевших в Великом Новгороде не превышает 10 человек на 250 тысяч жителей.

Помимо этого, на улучшение эпидемиологической обстановки указывает факт проведения массового военно-исторического фестиваля. По данным местных СМИ, в нем должны принять участие несколько сотен человек.

Земский съезд в Великом Новгороде должен стать ответом на сорванный силовиками форум «Муниципальная Россия», который должен был состояться ранее. Тогда задержали большую часть участников.