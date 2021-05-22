Письмо знаменитого ученого Альберта Эйнштейна продано на аукционе за более чем 1 млн. долларов

В этой рукописи присутствует формула эквивалентности массы и энергии (E = mc²). Послание адресовано коллеге Эйнштейна Людвику Зильберштейну. Письмо было написано в октябре 1946 года. Всего в мире, по словам экспертов, известны четыре копии этой формулы, написанные Эйнштейном от руки. Первоначальная цена составляла 400 тысяч долларов. Имя покупателя не разглашается.