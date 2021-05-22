Письмо знаменитого ученого Альберта Эйнштейна продано на аукционе за более чем 1 млн. долларов

В этой рукописи присутствует формула эквивалентности массы и энергии (E = mc²). Послание адресовано коллеге Эйнштейна Людвику Зильберштейну. Письмо было написано в октябре 1946 года. Всего в мире, по словам экспертов, известны четыре копии этой формулы, написанные Эйнштейном от руки. Первоначальная цена составляла 400 тысяч долларов. Имя покупателя не разглашается.
2021-05-22T09:32:59+03:00
2021-05-22T09:38:40+03:00
https://echo.msk.ru/news/2842152-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3460192.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:32, 22 мая 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Расстрел в Казани обнажил проблемы путинской России На улицах советских городов было спокойно, а в школах не требовалась специализированная охрана. Еще в конце 1980-х годов в моей школе была только вахтерша, а дежурство на входе вели старшеклассники, которые проверяли наличие сменной обуви. И никаких серьезных инцидентов я не припоминаю…