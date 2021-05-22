Китайский аппарат «Чжужун» приступил к исследованию Марса

Он успешно сошел с посадочной платформы, объявили представители Китайского национального космического управления. Марсоход был доставлен на планету в воскресенье. На днях он прислал первые снимки и видео. Китай стал второй после США страной в мире, которая успешно отправила зонд к поверхности Марса, где он смог продолжить работу.