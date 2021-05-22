Китайский аппарат «Чжужун» приступил к исследованию Марса

Он успешно сошел с посадочной платформы, объявили представители Китайского национального космического управления. Марсоход был доставлен на планету в воскресенье. На днях он прислал первые снимки и видео. Китай стал второй после США страной в мире, которая успешно отправила зонд к поверхности Марса, где он смог продолжить работу.
2021-05-22T09:32:33+03:00
2021-05-22T09:40:58+03:00
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09:32, 22 мая 2021
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