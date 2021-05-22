Вашингтон и Сеул договорились о снятии ограничений для дальности южнокорейских ракет

После переговоров с американским президентом Джо Байденом южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин объявил о том, что такое соглашение имеет как символическое, так и существенное значение. Он также поддержал позицию Белого дома в отношении Северной Кореи. 9 лет назад Сеул договорился с США об увеличении дальности своих ракет с 300 км до 800 км.