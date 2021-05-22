Вашингтон и Сеул договорились о снятии ограничений для дальности южнокорейских ракет

После переговоров с американским президентом Джо Байденом южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин объявил о том, что такое соглашение имеет как символическое, так и существенное значение. Он также поддержал позицию Белого дома в отношении Северной Кореи. 9 лет назад Сеул договорился с США об увеличении дальности своих ракет с 300 км до 800 км.
2021-05-22T09:32:08+03:00
2021-05-22T09:32:08+03:00
https://echo.msk.ru/news/2842148-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:32, 22 мая 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Расстрел в Казани обнажил проблемы путинской России На улицах советских городов было спокойно, а в школах не требовалась специализированная охрана. Еще в конце 1980-х годов в моей школе была только вахтерша, а дежурство на входе вели старшеклассники, которые проверяли наличие сменной обуви. И никаких серьезных инцидентов я не припоминаю…