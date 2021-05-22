Реальная смертность от коронавируса в мире, по мнению специалистов ВОЗ, может в разы превышать официальную

Они предполагают, что инфекция могла стать причиной смерти 6–8 млн человек. Сейчас, по официальной статистике, от нового вируса на планете умерли менее 3,5 человек. Больше всего скончались в США – свыше полумиллиона человек. Следом по этим показателям идут Бразилия и Индия.