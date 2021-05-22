Ивановская полиция пришла с обыском к бывшему сотруднику МВД Сергею Римскому

Он уволился из органов в день замены Алексею Навальному условного срока на реальный. Тогда в видеообращении римский говорил, что решил уйти после митингов в поддержку политика, а решение суда стало для него последней каплей. Он проходит подозреваемым по делу об оскорблении представителя власти, пишет интернет-издание МБХ медиа. Как рассказал журналистам Римский, у него изъяли ноутбу08:47к, телефоны и документы. Допрос не планируется.
2021-05-22T09:31:12+03:00
2021-05-22T09:49:09+03:00
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09:31, 22 мая 2021
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Расстрел в Казани обнажил проблемы путинской России На улицах советских городов было спокойно, а в школах не требовалась специализированная охрана. Еще в конце 1980-х годов в моей школе была только вахтерша, а дежурство на входе вели старшеклассники, которые проверяли наличие сменной обуви. И никаких серьезных инцидентов я не припоминаю…