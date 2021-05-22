Ивановская полиция пришла с обыском к бывшему сотруднику МВД Сергею Римскому

Он уволился из органов в день замены Алексею Навальному условного срока на реальный. Тогда в видеообращении римский говорил, что решил уйти после митингов в поддержку политика, а решение суда стало для него последней каплей. Он проходит подозреваемым по делу об оскорблении представителя власти, пишет интернет-издание МБХ медиа. Как рассказал журналистам Римский, у него изъяли ноутбу08:47к, телефоны и документы. Допрос не планируется.