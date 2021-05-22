Мероприятие организовано в ответ на разгон в Москве в марте форума «Муниципальная Россия». Между тем власти Новгородской области неожиданно ужесточил антикоронавирусные меры в регионе, отмечает пресса. Ограничена численность частных публичных мероприятий до 30 человек. Предполагалось, что делегаты обсудят реформу местного самоуправления и политического представительства.
Муниципальные депутаты из российских регионов планируют собраться сегодня на съезд в Великом Новгороде
Мероприятие организовано в ответ на разгон в Москве в марте форума «Муниципальная Россия». Между тем власти Новгородской области неожиданно ужесточил антикоронавирусные меры в регионе, отмечает пресса. Ограничена численность частных публичных мероприятий до 30 человек. Предполагалось, что делегаты обсудят реформу местного самоуправления и политического представительства.