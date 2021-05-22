МВД введет режим «контролируемого пребывания» для мигрантов

Он будет действовать для иностранцев, которые не имеют права находиться в стране, но вынуждены остаться здесь из-за сложившихся обстоятельств, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на ведомство. В их отношении могут ввести ряд ограничений и внести ответственность за нарушение режима контролируемого пребывания. Сейчас в России насчитывается около 16 миллионов человек, которые не выехали из страны с начала пандемии.

