В Сингапуре сегодня продолжается операция по принудительному тестированию на коронавирус в жилом доме

Его блокировали накануне после нескольких случаев заражения среди жильцов.

Подобную операцию в Сингапуре проводят впервые – здание, в котором около 120 квартир, буквально оцепили. Вокруг дома ограждения. На первом этаже оборудовали боксы, в которых тестируют жителей. Каждому назначено свое время, чтобы избежать скопления людей. Здание полностью дезинфицировали, дважды. Многие жильцы узнали о планах властей из прессы, они не получили предупреждение и были очень удивлены. На подобную меру в Сингапуре решились из-за того, что в доме были зафиксированы случаи заболевания. Власти отмечают, что о серьезной вспышке заболевания речи не идет, при этом сколько именно человек получили положительный тест, не сообщается. Целый дом в Сингапуре оцепляют не впервые, но до этого тестирование жильцов были добровольными. До недавнего времени в городе почти не появлялись новые случаи заражения, однако в мае суточный прирост составил несколько десятков заболевших. На этом фоне власти ввели ряд ограничений – закрыты школы, компании отправили сотрудников на удаленку, кафе и рестораны работают только навынос.

В Сингапуре живет менее 6 миллионов человек. За все время эпидемии здесь заразились около 60 тысяч человек, скончались 32.