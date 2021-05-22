В ВОЗ считают, что реальная смертность от коронавируса в разы превышает официальную

Помощник гендиректора Всемирной организации здравоохранения по вопросам данных и аналитики Самира Асма в ходе аудиобрифинга в Твиттере заявила, что жертвами пандемии могли стать 6-8 миллионов человек. В ВОЗ считают, что реальная смертность от коронавируса может в 2-3 раза превышать официальные данные. Проблема в подсчетах: в ежегодном докладе организации говорится, в частности, о том, что пока в Европе регистрируют абсолютное большинство смертей, в Африке в статистику властей попадает лишь каждый десятый умерший. Проблемы наблюдают также в странах Восточного Средиземноморья, Юго-Восточной Азии и Океании.
2021-05-22T09:01:06+03:00
2021-05-22T09:15:28+03:00
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09:01, 22 мая 2021
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