В ВОЗ считают, что реальная смертность от коронавируса в разы превышает официальную

Помощник гендиректора Всемирной организации здравоохранения по вопросам данных и аналитики Самира Асма в ходе аудиобрифинга в Твиттере заявила, что жертвами пандемии могли стать 6-8 миллионов человек. В ВОЗ считают, что реальная смертность от коронавируса может в 2-3 раза превышать официальные данные. Проблема в подсчетах: в ежегодном докладе организации говорится, в частности, о том, что пока в Европе регистрируют абсолютное большинство смертей, в Африке в статистику властей попадает лишь каждый десятый умерший. Проблемы наблюдают также в странах Восточного Средиземноморья, Юго-Восточной Азии и Океании.