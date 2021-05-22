В Великом Новгороде сегодня должен пройти Всероссийский съезд независимых муниципальных депутатов

Организатором выступает оппозиционный политик Юлия Галямина и ее соратники. Они рассчитывают, что в мероприятии примут участие делегаты из половины российских регионов. Его организовали в ответ на силовой разгон форума «Муниципальная Россия» в Москве. Полицейские сочли, что его проводила нежелательная в стране британская организация Open Russia.

В преддверии съезда новгородского губернатора обвинил в попытке сорвать встречу. В регионе внезапно были ужесточены коронавирусные ограничения и ограничена численность частных публичных мероприятий.