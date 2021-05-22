Киносеть «Москино» сегодня откроет летний кинотеатр в парке искусств «Музеон»

Об этом «Эху Москвы» рассказала начальник кинотеатра «Москино Звезда» Екатерина Долинина.
В скором времени «Москино» планирует открыть летние кинотеатры в парках Сокольники и Фили.
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Об этом «Эху Москвы» рассказала начальник кинотеатра «Москино Звезда» Екатерина Долинина.
В скором времени «Москино» планирует открыть летние кинотеатры в парках Сокольники и Фили.
Расстрел в Казани обнажил проблемы путинской России На улицах советских городов было спокойно, а в школах не требовалась специализированная охрана. Еще в конце 1980-х годов в моей школе была только вахтерша, а дежурство на входе вели старшеклассники, которые проверяли наличие сменной обуви. И никаких серьезных инцидентов я не припоминаю…