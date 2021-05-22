Папа Римский сегодня встретится в Ватикане с председателем Еврокомиссии

Конфликт между радикальной палестинской группировкой ХАМАС и Израилем станет ключевой темой беседы понтифика Франциска и Урсулы фон дер Ляйен. Они призовут стороны соблюдать перемирие. Глава Еврокомиссии приветствовала прекращение огня, оно вступило в силу в ночь на пятницу. Фон дер Ляйен в своём твиттере отметила, что только политическое решение обеспечит всем прочный мир и безопасность. Понтифик накануне тоже приветствовал соглашение о перемирии. Он надеется на дальнейший диалог и выполнение договорённостей. Святой престол через свою дипломатическую сеть и международную деятельность поддерживает любые усилия для построения мира, где в центре была бы жизнь человека, приводит агентство ТАСС слова главы Римско-католической церкви. На переговорах Франциск также обсудит с европейским политиком совместную борьбу с коронавирусом и другие вопросы.

Понтифик ранее в этом месяце принял на частной аудиенции главу иранского МИД, а также обсудил ситуацию на Ближнем Востоке по телефону с президентом Турции. Политологи и СМИ называют Египет главным посредником в достижении нынешнего перемирия между Израилем и Палестиной.