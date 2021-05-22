Суд в Подмосковье заново начнет рассматривать дело о гибели пассажиров «Супеджета» в Шереметьево

Это связано с уже вторым по счету изменением состава суда. Судья, которая вела процесс с ноября прошлого года, переведена в Мосгорсуд – рассказала агентству ТАСС адвокат пилота Дениса Евдокимова. Летчик обвиняется в неправильном управлении лайнером при посадке. Он находится под подпиской о невыезде, свою вину не признает.

ЧП произошло три года назад. «Суперджет», вылетевший из Москвы в Мурманск, вернулся через полчаса из-за попадания молнии. Он совершил аварийную посадку и уже на земле загорелся. 41 человек погиб, еще 10 пострадали.