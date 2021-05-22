В Ростовской области сегодня объявлен траур по погибшим в аварии на очистных сооружениях Таганрога

Накануне при проведении работ произошла авария. В результате погибли 10 рабочих, еще восемь пострадали.

Власти Ростовской области в лице губернатора Василия Голубева еще до завершения расследования в качестве одной из основных причин выброса метана и аварии на станции перекачки назвали несоблюдение правил техники безопасности. Инцидент унес жизни десяти человек, восемь получили отравления. Сотрудники предприятия производили работы в восьмиметровой шахте, которая оказалась заполнена метаном – газом без запаха с быстрым и токсичным действием. Колодец, где проводились работы, к томуже был затоплен. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть людей. Министр здравоохранения страны Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим.

Дело о гибели рабочих на очистных сооружениях в Таганроге передано для расследования в центральный аппарат Следственного комитета России.