В Роттердаме сегодня состоится финал международного песенного конкурса Евровидение

Россию на нем представляет певица таджикского происхождения Манижа, победа которой во время отбора вызвала в стране скандал.

Манижа выступит на Евровидении с песней Russian Woman – «Русская женщина», ее текст спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала «каким-то бредом». И она была далеко не единственной, кто возмутился тем, что на конкурсе с аудиторией, составляющей сотни миллионов зрителей, Россию будет представлять девушка родом из Таджикистана. Но на Манижу обрушилась не только критика, но и волна общественной поддержки. В финале конкурса исполнительница выступит пятой. Но, по данным букмекеров, она вряд ли может рассчитывать на победу. По прогнозам Манижа займет лишь 15-е место. Фаворитом конкурса считают французскую певицу Барбару Прави и итальянскую группу Манескин. Украине прочат четвертое место. Представителей Белоруссии в этом году на Евровидении не будет – песни группы Гласы Зместа, поддерживающей Александра Лукашенко, дважды забраковали организаторы конкурса.

В прошлом году представлять Россию на Евровидении должна была группа Little Big, но конкурс перенесли из-за пандемии коронавируса.