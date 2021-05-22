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07:02, 22 мая 2021

Украина продлила санкции в отношении ряда российских издании телеканалов еще на три года

Накануне решение Совета национальной безопасности и обороны утвердил президент соседней страны Владимир Зеленский.

В список юридических лиц, в отношении которых еще на три года продлеваются украинские санкции, попали 138 российских и украинских компаний. Специальные экономические меры президент Зеленский продлил в том числе в отношении информагентства «Россия сегодня», телекомпании НТВ, Первого канала, ВГТРК, каналов «Звезда» и Общественное телевидение России, газеты «Московский комсомолец». Санкции сохраняются в отношении компаний «Вебмани», «Яндекс». Речь идет о блокировке активов и доступа к сайтам. Накануне гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, ставший символом пропагандистского вещания и внутри России, отреагировал на продление санкций словами о том, что считает подобные ограничения архаикой и знаком неприятия свободы слова. Он назвал бессмысленными санкции «в условиях свободного интернета», где каждый волен говорить своей аудитории то, что считает необходимым.

В самой России лишь накануне в Государственную Думу был внесен законопроект, предусматривающий блокировку ресурсов IT-сервисов с широкой аудиторией, которые откажутся открывать офис на территории страны.


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