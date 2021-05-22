В ВОЗ считают, что реальная смертность от коронавируса может в 2-3 раза превышать официальные данные

В ежегодном докладе организации говорится, в частности, о том, что пока в Европе регистрируют абсолютное большинство смертей, в Африке в статистику властей попадает лишь каждый десятый умерший. Проблемы с подсчетом наблюдают также в странах Восточного Средиземноморья, Юго-Восточной Азии и Океании.

В начале мая ученые Вашингтонского университета оценили реальную смертность от коронавируса в России в почти 600 тысяч человек. При этом Росстат сообщал о порядка 250 тысячах жертв эпидемии, а оперативный штаб называл цифру в два раза меньше.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян сделать прививку от коронавируса до конца весны. Попова добавила, что до сих пор есть случаи, когда непривитые люди привозят из-за рубежа коронавирусную инфекцию.