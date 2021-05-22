В школе города Березники, где ученик вчера напал на пожилого преподавателя и тяжело ранил, отменили последний звонок

В школе города Березники Пермского края, где ученик вчера напал на пожилого преподавателя и тяжело ранил, сегодня отменили последний звонок. Пострадавшая в больнице в тяжёлом состоянии.

Торжественной церемонии прощания со школой в Березниках не проводится. После серьёзного инцидента она закрыта. С детьми, которые стали свидетелями случившегося, работают психологи. Школьник накануне напал с ножом на учительницу физики – это произошло прямо в кабинете во время урока, сообщает сетевое издание Пермь-онлайн. 74-летняя преподавательница получила множественные ранения шеи и плеча. На вертолёте пострадавшую спустя несколько часов перевезли в краевую клиническую больницу Перми. Учительница в реанимации, она в тяжёлом, но стабильном состоянии. Напавший на неё десятиклассник задержан. Пермский детский омбудсмен сообщила, что мальчик не состоял на учёте в полиции. За день до нападения он записал несколько голосовых сообщений знакомому. Школьник признался, что у него нет любимой девушки и друга, и у него «едет крыша». Уголовное дело расследуют по статье покушение на убийство, за это может грозить до семи лет заключения.

Ранее в этом месяце трагедия произошла в Казани. Бывший ученик Ильназ Галявиев пришёл в свою школу с гладкоствольным ружьём и убил из него девять человек, семеро из них были ученики.