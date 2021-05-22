Биткоин снижался в ходе торгов более чем на 17%

Стоимость популярной криптовалюты, по данным сайта Coindesk, на которые ссылается агентство ТАСС, падала ниже отметки в 34 тысячи долларов.

Обвал начался еще накануне на фоне призыва китайских властей ужесточить регулирование добычи криптовалюты и ее торговли в стране. Издание РБК отмечает, что такое происходит уже не первый раз за последнюю неделю. Так, курс биткоина падал на треть на следующий день после того, как в КНР запретили финансовым компаниям предоставлять услуги, связанные с цифровыми активами.