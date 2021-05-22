После начала пандемии в мире появилось по меньшей мере девять миллиардеров, связанных с производством вакцин

По сведениям международной благотворительной организации Oxfam, пять человек из этого списка связаны с компанией Moderna – это ее гендиректор, председатель совета директоров, инвестор и руководитель производителя упаковки для препарата. Еще трое – руководители китайской фармкомпании CanSino Biologics и один сооснователь немецкой BoiNTech.

Oxfam оценивает их состояние в почти 20 миллиардов долларов, чего, по подсчетам организации, хватило бы для вакцинации порядка 800 миллионов человек в странах с низким уровнем дохода. Эти государства, однако, получили лишь 0,2% от общемирового объема препаратов.