Бразильский регулятор получил недостающую документацию по российской вакцине «Спутник»

Газета «Глобу» пишет, что ее передал консорциум девяти северо-восточных штатов страны, ранее договорившихся с Российским фондом прямых инвестиций о приобретении препарата. В обращении они призывают не затягивать с анализом в связи со срочной необходимостью привить население.

В конце апреля бразильский регулятор не разрешил импорт и использование в стране «Спутника».