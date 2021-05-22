Журналист и общественный активист из Югры сообщил о нападении неизвестного

По словам Антона Пантина, это произошло накануне утром недалеко от его дома. Мужчина в маске подбежал к журналисту сзади и нанес не менее 10 ударов по голове – в результате Пантину наложили швы на разорванную губу. Об этом пишет интернет-издание Znak.com.

Сам активист связывает нападение с выборами в городскую и региональную думы и считает, что в списке тех, кто мог стоять за нападением – с десяток имен. Ранее на Пантина нападал депутат-единоросс Владимир Бендус. После происшествия его исключили из партии.