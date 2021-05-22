В Китае почти 13 тысяч домов были повреждены землетрясением

Три человека погибли еще около 30 пострадали. Такие данные приводит Центральное телевидение Китая. Власти отправили в район бедствия более 600 спасателей, специалисты осматривают мосты, линии электропередач и другие объекты инфраструктуры, а также с помощью беспилотников пытаются оценить вероятность схода горной породы.

Серия подземных толчков была зафиксирована накануне вечером. Землетрясение в общей сложности продолжалось около полутора часов. Очаг находился за 35 километрах от крупного города Дали.