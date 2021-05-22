В Нигерии жертвой крушения самолета ВВС страны стал командующий сухопутными войсками

Воздушное судно разбилось накануне у аэропорта города Кадун. По данным местной прессы, в результате ЧП погибли все 12 человек, находившиеся на борту, в том числе и генерал-лейтенант Ибрагим Аттахиру. Очевидцы утверждают, что самолет взорвался и сгорел. Официально о причинах пока ничего не говорится.