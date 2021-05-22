Министерство промышленности и торговли предложило Илону Маску обсудить запуск производства электромобилей в России

Обращение к американскому предпринимателю опубликовано в Твиттере ведомства. В сообщении отмечается, что в России действуют государственные меры поддержки для местных производителей.

Накануне Маск выступил по видеосвзяи на форуме «Новое Знание», и в своей речи помимо прочего упомянул о планах построить завод Tesla в России. Бывший вице-премьер, а ныне глава фонда «Сколково» Аркадий Дворкович в интервью газете РБК сказал, что заявление бизнесмена не стало для властей неожиданным, так как этот вопрос обсуждается уже пару лет.