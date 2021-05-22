Российское посольство в Колумбии отвергло подозрения в причастности Москвы к кибератакам

Слова министра обороны латиноамериканской республики на сайте диппредставительства называют безосновательными и не способствующими развитию традиционно дружественных отношений между странами.

Ранее глава военного ведомства Диего Молано, отвечая на вопрос об иностранном влиянии на протестные настроения через социальные сети, в интервью газете El Mundo сказал, что «совершаемые кибератаки осуществляются, в частности из России».

В конце апреля в Колумбии начались массовые протесты из-за предложенной властями налоговой реформы.