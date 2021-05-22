В Кремле взяли паузу на размышление после объявления новый санкций против «Северного потока-2»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос агентства «Интерфакс» о том, повлияют ли действия Вашингтона на подготовку встречи лидеров двух стран, сказал, что Москве «надо разобраться». «Коллеги, как всегда, говорят одно, а делают другое», — цитирует агентство представителя президента.

Накануне вечером США ввели санкции против четырех российских компаний и 13 судов, связанных с газопроводом. Как и говорилось ранее, в списках не оказалось оператора Nord Stream 2 AG. Песков называл этот шаг позитивным сигналом.