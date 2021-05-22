Z Архив новостей новости
5 0 6 335
04:05, 22 мая 2021

В Кремле взяли паузу на размышление после объявления новый санкций против «Северного потока-2»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос агентства «Интерфакс» о том, повлияют ли действия Вашингтона на подготовку встречи лидеров двух стран, сказал, что Москве «надо разобраться». «Коллеги, как всегда, говорят одно, а делают другое», — цитирует агентство представителя президента.
Накануне вечером США ввели санкции против четырех российских компаний и 13 судов, связанных с газопроводом. Как и говорилось ранее, в списках не оказалось оператора Nord Stream 2 AG. Песков называл этот шаг позитивным сигналом.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Идеальный политик Сахаров понимал как мало кто другой, что ключевой фактор в политике – это доверие общества. Сахаров был бы идеальным президентом. Президентом страны должен быть идеальный политик, человек, верящий в нравственные идеалы…

5 79 6 6561 21.05
Блоги

Кусок эфира

Дмитрий Быков: Мировая война благодаря Сахарову стала невозможной Сахаров же прагматик на самом деле. Он просто понимает, как недавно заметил Ходорковский: где нет выхода, нет прямой выгоды, надо вести себя нравственным образом. То есть с минимальным хищничеством, с минимальным эгоизмом…

5 31 6 5280 21.05
Блоги

+ В Подмосковье третьеклассники прошли маршем с игрушечными автоматами В Подмосковье третьеклассники прошли маршем с игрушечными автоматами Дети кричали «Мы русские, с нами Бог»...

5 430 6 75472 15.05
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Марков политолог

С целью не допустить Майдана в сентябре Платошкин как раз такой кейс. Его задача была увести левых от КПРФ и привести их на Майдан против Путина…

5 211 6 40222 20.05
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Новый Холокост всегда на пороге Задайте себе вопрос: как получилось, что независимая Палестина уже четверть века не производит ничего, кроме кротовых нор для военной коммуникации, ненависти к евреям и ракет для их убийства?..

5 432 6 83152 16.05
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Век Сахарова По факту Сахаров — главный диссидент в истории Союза. Именно потому, что у него хватило ума, мужества, нравственного начала, чтобы будучи одним из любимых сынов системы, пойти против нее!..

5 38 6 8070 21.05
Блоги

+ Родственники подростка, назвавшего Рамзана Кадырова «шайтаном», извинились перед главой Чечни Родственники подростка, назвавшего Рамзана Кадырова «шайтаном», извинились перед главой Чечни Прощения попросили и другие родственники подростка, сказав, что им стыдно за поведение школьника, и что он сам осознал свою вину…

5 173 6 37510 20.05
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

Расстрел в Казани обнажил проблемы путинской России На улицах советских городов было спокойно, а в школах не требовалась специализированная охрана. Еще в конце 1980-х годов в моей школе была только вахтерша, а дежурство на входе вели старшеклассники, которые проверяли наличие сменной обуви. И никаких серьезных инцидентов я не припоминаю…

5 67 6 15057 15.05
Блоги

SPEKTR.PRESS репортажи, интервью, мнения

В ЕС начали открывать границы для вакцинированных, что насчет «Спутник V»? «Спутник V» в этот список не входит, его статус пока обозначен пометкой «необходимы дополнительные данные»...

5 35 6 8387 16.05
Блоги

Сахаровский центр многофункциональная общественная и просветительская площадка (власти считают иноагентом)

Заявление о срыве юбилейной выставки к 100-летию Андрея Сахарова Будущее страны, которую руками чиновников пытаются отгородить от наследия одного из лучших своих сынов, рискует оказаться печальным…

5 47 6 11616 17.05
Новости

Перемирие между Израилем и группировкой ХАМАС было нарушено спустя несколько часов после вступления в силу Уже есть жертвы…

5 20 6 5155
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Что значит отказ от расследования отравления Навального Власти понимают: любое, даже самое поверхностное расследование покажет, что в России преступно производятся, хранятся и даже могут применяться опаснейшие химические боевые отравляющие вещества…

5 160 6 42630 19.05
Интервью Особое мнение

Николай Сванидзе гость: Николай Сванидзе журналист

Это означает переход от авторитарного государства к тоталитарному. При авторитаризме никого не интересует, чего делаешь в свободное от работы время. Главное, что ты публично не выступаешь и, слава богу. А при тоталитарном уже интересует…

5 26 6 6979 21.05
#слушать 34:36 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Аркадий Бабченко журналист

Байден и «Северный поток-2» Сейчас, правда, к власти придут зеленые и забанят и газ совсем, а во Франции придет Марин Ле Пен, и вы им еще за Рур ответите, и в итоге Германия вернется к дровам и валежнику, но это отдельная сказка…

5 108 6 30208 21.05
Блоги

+ «Мы зубы выбьем всем — так, чтобы они не могли кусаться» «Мы зубы выбьем всем — так, чтобы они не могли кусаться» «Во все времена происходит одно и то же: как только Россия становится сильнее, сразу находятся поводы для того, чтобы ограничить ее развитие. Как сказал один из наших императоров, «нашей огромности боятся все»...

5 388 6 106967 20.05
8читать ;смотреть
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

На Марс в обнимку с НАТО Третье место на пьедестале (после США и Китая) может достаться России. Но стоять придется на одной ноге – в обнимку с «гейропой»...

5 101 6 29153 15.05

Популярное за неделю

Новости

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что его компания Tesla может открыть заводы в России По его словам, потенциально пока рассматривается такая возможность…

5 12 6 19597
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Они норовят замаскировать смакование высокоморальными сентенциями и далеко идущими предложениями. У кого немедленно оказывается виноват кровавый режим, у кого оказывается виноват бесконтрольный интернет…

5 70 6 73811 15.05
#слушать 48:46 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

«Научный склад преступного ума» (заключенные, занимавшиеся наукой). 3456318
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 4 6 5049 16.05
Блоги

Валерий Рашкин депутат Государственной Думы

«Хижина дяди Вовы» Меня, как депутата, во время таких задержаний не трогают. Но я являюсь свидетелем этого беспредела. И я не молчаливый свидетель…

5 75 6 180106 17.05
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Имя Бога, казанский стрелок, оружие, Кремль, Единая Россия и «я больше не буду» Имя Бога, казанский стрелок, оружие, Кремль, Единая Россия и «я больше не буду» Инициатив по казанскому делу — тьма. Самой интересной является инициатива выявления подростков, проявляющих интерес и склонность к оружию. Могу облегчить работу операм…

5 51 6 125790 16.05
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9121494
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4912241

Сегодня в эфире