Мессенджер WhatsApp назвал ложными сообщения о планах сделать сервис платным

Об этом в самой компании рассказали изданию РБК. В мае некоторые пользователи начали получать сообщения о том, что из-за изменения политики конфиденциальности популярное приложение станет платным. Чтобы этого не произошло, предлагалось переслать эту информацию 10 своим друзьям. Впрочем, опрошенные РБК эксперты не увидели прямой возможности мошенникам заработать на этой схеме, поэтому не исключили, что обман создан ради шумихи и привлечения внимания.
2021-05-22T03:07:41+03:00
2021-05-22T03:07:41+03:00
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03:07, 22 мая 2021
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