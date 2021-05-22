Следователи проводят проверку после столкновения двух судов в порту Сахалина

В результате ЧП в море вытек мазут, сообщает пресс-служба регионального СК. Выясняются обстоятельства инцидента. Сейчас приняты меры для ликвидации последствий аварии. Течь на китайском судне уже устранена. Спасатели, как сообщает агентство «Интерфакс», заверили, что мазутное пятно, покрытое сорбентом, не распространяется.