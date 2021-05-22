Министерство энергетики ответило на предупреждение участников рынка об угрозе дефицита бензина

Замглавы ведомства Павел Сорокин сказал, что текущий уровень производства полностью удовлетворит внутренний спрос на топливо, который должен увеличится летом в период отпусков. По его словам, нефтекомпаниям рекомендовали нарастить поставки на биржу в мае — июне. Возможность ввести временный мораторий на экспорт топлива в правительстве рассматривают как крайнюю меру.

Ранее Российский топливный союз направил письмо вице-премьеру Александру Новаку с предложением запретить экспорт бензина до 1 октября. Там предупредили, что без срочных правительственных мер по насыщению рынка топливом летом может возникнуть его дефицит.