Замглавы ведомства Павел Сорокин сказал, что текущий уровень производства полностью удовлетворит внутренний спрос на топливо, который должен увеличится летом в период отпусков. По его словам, нефтекомпаниям рекомендовали нарастить поставки на биржу в мае — июне. Возможность ввести временный мораторий на экспорт топлива в правительстве рассматривают как крайнюю меру.
Ранее Российский топливный союз направил письмо вице-премьеру Александру Новаку с предложением запретить экспорт бензина до 1 октября. Там предупредили, что без срочных правительственных мер по насыщению рынка топливом летом может возникнуть его дефицит.
Министерство энергетики ответило на предупреждение участников рынка об угрозе дефицита бензина
Замглавы ведомства Павел Сорокин сказал, что текущий уровень производства полностью удовлетворит внутренний спрос на топливо, который должен увеличится летом в период отпусков. По его словам, нефтекомпаниям рекомендовали нарастить поставки на биржу в мае — июне. Возможность ввести временный мораторий на экспорт топлива в правительстве рассматривают как крайнюю меру.