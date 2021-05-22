США совместно с другими странами подготовят пакет предложений по восстановлению сектора Газа.

Об этом сказал президент Джо Байден, призвавший следовать принципу сосуществования двух государств. Это, по его мнению, единственный ответ на урегулирование палестино-израильского конфликта. Глава Белого дома также сказал, что необходимо восстановить Газу, не позволяя при этом движению ХАМАС восстановить свои системы вооружения.

Вчера, после 11 дней, в течение которых израильская армия и палестинские радикалы обменивались ударами, вступил в силу режим прекращения огня. За время обострения конфликта в Израиле погибли 12 человек, в секторе Газа – 243.