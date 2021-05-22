Сценаристы фильмов «Глубже!» и «Дорогие товарищи!» получили премию «Слово»

Организаторы сообщили, что две эти картины получили равное количество голосов. Об этом сообщает агентство ТАСС. Сценарий фильма «Дорогие товарищи!» написали Елена Кисилева и Андрей Кончаловский, который также является режиссером. Сценарист и режиссер фильма «Глубже!» — Михаил Сегал. Премию имени драматурга Валентина Черных также получил сериал — его сценарий написали Эдуард Оганесян, Настя Кузнецова и Антон Коломеец.