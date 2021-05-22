Сценаристы фильмов «Глубже!» и «Дорогие товарищи!» получили премию «Слово»

Организаторы сообщили, что две эти картины получили равное количество голосов. Об этом сообщает агентство ТАСС. Сценарий фильма «Дорогие товарищи!» написали Елена Кисилева и Андрей Кончаловский, который также является режиссером. Сценарист и режиссер фильма «Глубже!» — Михаил Сегал. Премию имени драматурга Валентина Черных также получил сериал — его сценарий написали Эдуард Оганесян, Настя Кузнецова и Антон Коломеец.
2021-05-22T02:09:25+03:00
2021-05-22T02:09:25+03:00
https://echo.msk.ru/news/2842064-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:09, 22 мая 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Расстрел в Казани обнажил проблемы путинской России На улицах советских городов было спокойно, а в школах не требовалась специализированная охрана. Еще в конце 1980-х годов в моей школе была только вахтерша, а дежурство на входе вели старшеклассники, которые проверяли наличие сменной обуви. И никаких серьезных инцидентов я не припоминаю…