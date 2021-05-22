Правозащитный центр «Мемориал» признал бывшего главу Серпуховского района Подмосковья политзаключенным

По мнению организации, причиной преследования Александра Шестуна стало желание властей провести показательный процесс над человеком, который «осмелился предать гласности угрозы со стороны высших начальников» — об этом говорится на сайте «Мемориала».

Шестун получил 15 лет колонии строгого режима по обвинению в коррупции, отмывании денег и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Три года назад он публично жаловался на угрозы со стороны губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, начальника управления администрации президента по внутренней политике Андрея Ярина и генерала ФСБ Ивана Ткачева.

Российские власти считают «Мемориал» иностранным агентом.