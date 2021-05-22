В Удмуртии шесть человек погибли при пожаре в частном доме

Пресс-служба регионального СК сообщает, что на месте обнаружены тела погибших – предположительно супругов и их детей, старшему из которых 12 лет, младшему – год. Возбуждено уголовное дело.

В МЧС рассказали, что информация о пожаре в поселке поступила накануне вечером, причем к моменту прибытия первого подразделения дом уже был полностью охвачен пламенем. Обрушилась кровля. Огонь удалось потушить только к полуночи. Что стало причиной возгорания выясняется.